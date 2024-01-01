شلن أوغندي إلى البولا البوتسوانانية Historical Exchange Rates
Welcome to the شلن أوغندي إلى البولا البوتسوانانية history summary. This is the شلن أوغندي (UGX) إلى البولا البوتسوانانية (BWP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UGX and BWP historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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شلن أوغندي إلى البولا البوتسوانانية exchange rate history
The exchange rate for شلن أوغندي إلى البولا البوتسوانانية is currently ٠٫٠٠٤ today, reflecting a 0.011% change since yesterday. Over the past week, the value of شلن أوغندي has remained relatively stable, with a -0.108% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of شلن أوغندي إلى البولا البوتسوانانية has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٤ on 26-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٤ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a 0.304% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن أوغندي إلى بولا بوتسواني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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