سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 264.017 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.956% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.038% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 272.5 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 262.483 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.410%.