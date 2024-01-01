История обменного курса ботсванская пула–угандийские шиллинги

Обменный курс ботсванская пула/угандийские шиллинги сейчас составляет 273,763, отражая изменение в размере -0.373% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.064% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 274,895, и минимумом, равным 273,244, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.477% уменьшение стоимости.