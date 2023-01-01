روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

تحويل NPR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٨٤٤ xpf

1.00000 NPR = 0.84366 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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NPR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.29981.436321.663390.9644518.3588
1GBP1.1527411.2282101.7931.65581.917561.1117621.1641
1USD0.93860.8142182.87951.348151.561280.9052517.2318
1INR0.01132510.00982390.012065710.01626640.0188380.01092250.207914

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / فرنك الـ CFP
1 NPR0.84366 XPF
5 NPR4.21832 XPF
10 NPR8.43663 XPF
20 NPR16.87326 XPF
50 NPR42.18315 XPF
100 NPR84.36630 XPF
250 NPR210.91575 XPF
500 NPR421.83150 XPF
1000 NPR843.66300 XPF
2000 NPR1687.32600 XPF
5000 NPR4218.31500 XPF
10000 NPR8436.63000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Nepalese Rupee
1 XPF1.18531 NPR
5 XPF5.92655 NPR
10 XPF11.85310 NPR
20 XPF23.70620 NPR
50 XPF59.26550 NPR
100 XPF118.53100 NPR
250 XPF296.32750 NPR
500 XPF592.65500 NPR
1000 XPF1185.31000 NPR
2000 XPF2370.62000 NPR
5000 XPF5926.55000 NPR
10000 XPF11853.10000 NPR