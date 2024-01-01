Nepal rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile NPR → XPF çevirin

1.000 npr
836 xpf

1.00000 NPR = 0.83603 XPF

15:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.076189.34521.452571.65160.9474318.3583
1 GBP1.1693311.25835104.4771.698581.931321.1078621.4675
1 USD0.929250.794691183.02691.349851.53480.8804517.06
1 INR0.01119250.009571490.012044310.0162580.01848560.01060440.205476

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Nepal rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / CFP Frangı
1 NPR0.83603 XPF
5 NPR4.18017 XPF
10 NPR8.36033 XPF
20 NPR16.72066 XPF
50 NPR41.80165 XPF
100 NPR83.60330 XPF
250 NPR209.00825 XPF
500 NPR418.01650 XPF
1000 NPR836.03300 XPF
2000 NPR1672.06600 XPF
5000 NPR4180.16500 XPF
10000 NPR8360.33000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Nepal Rupisi
1 XPF1.19613 NPR
5 XPF5.98065 NPR
10 XPF11.96130 NPR
20 XPF23.92260 NPR
50 XPF59.80650 NPR
100 XPF119.61300 NPR
250 XPF299.03250 NPR
500 XPF598.06500 NPR
1000 XPF1196.13000 NPR
2000 XPF2392.26000 NPR
5000 XPF5980.65000 NPR
10000 XPF11961.30000 NPR