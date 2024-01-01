50 İsviçre frangından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → NPR çevirin

50 xpf
60,98 npr

1,000₣ XPF = 1,220₨ NPR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → NPR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,22331,2233
Düşük1,20311,1983
Ortalama1,21611,2097
Değişim1.37%1.61%
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1 XPF → NPR istatistikleri

XPF → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2233, en düşük 1,2031 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2161 oldu. XPF → NPR kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

XPF → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2233, en düşük 1,1983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2097 oldu. XPF → NPR kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Nepal Rupisi
1 XPF1,21963 NPR
5 XPF6,09815 NPR
10 XPF12,19630 NPR
20 XPF24,39260 NPR
50 XPF60,98150 NPR
100 XPF121,96300 NPR
250 XPF304,90750 NPR
500 XPF609,81500 NPR
1000 XPF1.219,63000 NPR
2000 XPF2.439,26000 NPR
5000 XPF6.098,15000 NPR
10000 XPF12.196,30000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / CFP Frangı
1 NPR0,81992 XPF
5 NPR4,09959 XPF
10 NPR8,19918 XPF
20 NPR16,39836 XPF
50 NPR40,99590 XPF
100 NPR81,99180 XPF
250 NPR204,97950 XPF
500 NPR409,95900 XPF
1000 NPR819,91800 XPF
2000 NPR1.639,83600 XPF
5000 NPR4.099,59000 XPF
10000 NPR8.199,18000 XPF