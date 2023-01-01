bin Nepal rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile NPR → XPF çevirin

1.000 npr
851 xpf

1.00000 NPR = 0.85053 XPF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / CFP Frangı
1 NPR0.85053 XPF
5 NPR4.25265 XPF
10 NPR8.50531 XPF
20 NPR17.01062 XPF
50 NPR42.52655 XPF
100 NPR85.05310 XPF
250 NPR212.63275 XPF
500 NPR425.26550 XPF
1000 NPR850.53100 XPF
2000 NPR1701.06200 XPF
5000 NPR4252.65500 XPF
10000 NPR8505.31000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Nepal Rupisi
1 XPF1.17574 NPR
5 XPF5.87870 NPR
10 XPF11.75740 NPR
20 XPF23.51480 NPR
50 XPF58.78700 NPR
100 XPF117.57400 NPR
250 XPF293.93500 NPR
500 XPF587.87000 NPR
1000 XPF1175.74000 NPR
2000 XPF2351.48000 NPR
5000 XPF5878.70000 NPR
10000 XPF11757.40000 NPR