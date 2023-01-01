روبية نيبالية إلى يوان صيني

تحويل NPR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٥٤٫٩٧ cny

1.00000 NPR = 0.05497 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NPR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Chinese Yuan RMB
1 NPR0.05497 CNY
5 NPR0.27483 CNY
10 NPR0.54967 CNY
20 NPR1.09933 CNY
50 NPR2.74832 CNY
100 NPR5.49665 CNY
250 NPR13.74163 CNY
500 NPR27.48325 CNY
1000 NPR54.96650 CNY
2000 NPR109.93300 CNY
5000 NPR274.83250 CNY
10000 NPR549.66500 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Nepalese Rupee
1 CNY18.19290 NPR
5 CNY90.96450 NPR
10 CNY181.92900 NPR
20 CNY363.85800 NPR
50 CNY909.64500 NPR
100 CNY1819.29000 NPR
250 CNY4548.22500 NPR
500 CNY9096.45000 NPR
1000 CNY18192.90000 NPR
2000 CNY36385.80000 NPR
5000 CNY90964.50000 NPR
10000 CNY181929.00000 NPR