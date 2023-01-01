روبية موريشية إلى منات تركمانستاني

تحويل MUR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
78.28 tmt

1.00000 MUR = 0.07828 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى ZAR

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MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Turkmenistani Manat
1 MUR0.07828 TMT
5 MUR0.39138 TMT
10 MUR0.78275 TMT
20 MUR1.56551 TMT
50 MUR3.91377 TMT
100 MUR7.82755 TMT
250 MUR19.56887 TMT
500 MUR39.13775 TMT
1000 MUR78.27550 TMT
2000 MUR156.55100 TMT
5000 MUR391.37750 TMT
10000 MUR782.75500 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Mauritian Rupee
1 TMT12.77540 MUR
5 TMT63.87700 MUR
10 TMT127.75400 MUR
20 TMT255.50800 MUR
50 TMT638.77000 MUR
100 TMT1277.54000 MUR
250 TMT3193.85000 MUR
500 TMT6387.70000 MUR
1000 TMT12775.40000 MUR
2000 TMT25550.80000 MUR
5000 TMT63877.00000 MUR
10000 TMT127754.00000 MUR