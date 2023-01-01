روبية موريشية إلى فرنك رواندي

تحويل MUR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
26912 rwf

1.00000 MUR = 26.91180 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Rwandan Franc
1 MUR26.91180 RWF
5 MUR134.55900 RWF
10 MUR269.11800 RWF
20 MUR538.23600 RWF
50 MUR1345.59000 RWF
100 MUR2691.18000 RWF
250 MUR6727.95000 RWF
500 MUR13455.90000 RWF
1000 MUR26911.80000 RWF
2000 MUR53823.60000 RWF
5000 MUR134559.00000 RWF
10000 MUR269118.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Mauritian Rupee
1 RWF0.03716 MUR
5 RWF0.18579 MUR
10 RWF0.37158 MUR
20 RWF0.74317 MUR
50 RWF1.85792 MUR
100 RWF3.71585 MUR
250 RWF9.28962 MUR
500 RWF18.57925 MUR
1000 RWF37.15850 MUR
2000 RWF74.31700 MUR
5000 RWF185.79250 MUR
10000 RWF371.58500 MUR