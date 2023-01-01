روبية موريشية إلى ريال كمبودي

تحويل MUR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
92161.30 khr

1.00000 MUR = 92.16130 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.437161.661550.964518.3739
1GBP1.15311.22945102.21.657051.915781.1120721.1853
1USD0.93780.813372183.1271.34781.558240.904517.2315
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621370.01874530.01088090.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ريال كمبوديا
1 MUR92.16130 KHR
5 MUR460.80650 KHR
10 MUR921.61300 KHR
20 MUR1843.22600 KHR
50 MUR4608.06500 KHR
100 MUR9216.13000 KHR
250 MUR23040.32500 KHR
500 MUR46080.65000 KHR
1000 MUR92161.30000 KHR
2000 MUR184322.60000 KHR
5000 MUR460806.50000 KHR
10000 MUR921613.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Mauritian Rupee
1 KHR0.01085 MUR
5 KHR0.05425 MUR
10 KHR0.10851 MUR
20 KHR0.21701 MUR
50 KHR0.54253 MUR
100 KHR1.08505 MUR
250 KHR2.71263 MUR
500 KHR5.42525 MUR
1000 KHR10.85050 MUR
2000 KHR21.70100 MUR
5000 KHR54.25250 MUR
10000 KHR108.50500 MUR