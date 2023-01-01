Маврикийские рупии в камбоджийские риели

Сконвертируйте MUR в KHR по реальному обменному курсу

1000 mur
91136.70 khr

1.00000 MUR = 91.13670 KHR

Среднерыночный курс в 22:57 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса MUR к KHR

1 мин. назад 1 MUR → 0 KHR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.076289.17391.45831.673850.958918.5407
1GBP1.1612411.2497103.551.693411.94371.1135121.5297
1USD0.92920.800192182.861.355051.555330.89117.2279
1INR0.0112140.009657160.012068510.01635350.01877060.01075310.207916

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for маврикийская рупия

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Маврикийская рупия / Камбоджийский риель
1 MUR91.13670 KHR
5 MUR455.68350 KHR
10 MUR911.36700 KHR
20 MUR1822.73400 KHR
50 MUR4556.83500 KHR
100 MUR9113.67000 KHR
250 MUR22784.17500 KHR
500 MUR45568.35000 KHR
1000 MUR91136.70000 KHR
2000 MUR182273.40000 KHR
5000 MUR455683.50000 KHR
10000 MUR911367.00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Маврикийская рупия
1 KHR0.01097 MUR
5 KHR0.05486 MUR
10 KHR0.10972 MUR
20 KHR0.21945 MUR
50 KHR0.54863 MUR
100 KHR1.09725 MUR
250 KHR2.74313 MUR
500 KHR5.48625 MUR
1000 KHR10.97250 MUR
2000 KHR21.94500 MUR
5000 KHR54.86250 MUR
10000 KHR109.72500 MUR