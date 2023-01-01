روبية موريشية إلى يوان صيني

تحويل MUR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
163.67 cny

1.00000 MUR = 0.16367 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chinese Yuan RMB
1 MUR0.16367 CNY
5 MUR0.81835 CNY
10 MUR1.63669 CNY
20 MUR3.27338 CNY
50 MUR8.18345 CNY
100 MUR16.36690 CNY
250 MUR40.91725 CNY
500 MUR81.83450 CNY
1000 MUR163.66900 CNY
2000 MUR327.33800 CNY
5000 MUR818.34500 CNY
10000 MUR1636.69000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritian Rupee
1 CNY6.10991 MUR
5 CNY30.54955 MUR
10 CNY61.09910 MUR
20 CNY122.19820 MUR
50 CNY305.49550 MUR
100 CNY610.99100 MUR
250 CNY1527.47750 MUR
500 CNY3054.95500 MUR
1000 CNY6109.91000 MUR
2000 CNY12219.82000 MUR
5000 CNY30549.55000 MUR
10000 CNY61099.10000 MUR