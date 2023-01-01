روبية موريشية إلى ريال برازيلي

تحويل MUR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
110.57 brl

1.00000 MUR = 0.11057 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MUR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61751.437041.661420.9642518.3686
1GBP1.1532711.22945102.21.65731.916081.1120421.184
1USD0.938050.813372183.1271.3481.558480.904517.2305
1INR0.01128440.009784690.012029810.01621620.01874820.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال البرازيلي
1 MUR0.11057 BRL
5 MUR0.55285 BRL
10 MUR1.10569 BRL
20 MUR2.21138 BRL
50 MUR5.52845 BRL
100 MUR11.05690 BRL
250 MUR27.64225 BRL
500 MUR55.28450 BRL
1000 MUR110.56900 BRL
2000 MUR221.13800 BRL
5000 MUR552.84500 BRL
10000 MUR1105.69000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritian Rupee
1 BRL9.04414 MUR
5 BRL45.22070 MUR
10 BRL90.44140 MUR
20 BRL180.88280 MUR
50 BRL452.20700 MUR
100 BRL904.41400 MUR
250 BRL2261.03500 MUR
500 BRL4522.07000 MUR
1000 BRL9044.14000 MUR
2000 BRL18088.28000 MUR
5000 BRL45220.70000 MUR
10000 BRL90441.40000 MUR