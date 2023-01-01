باتاكا ماكاوية إلى ريال عماني

تحويل MOP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
47.812 omr

1.00000 MOP = 0.04781 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:43 UTC
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MOP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.662090.964218.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916971.1120521.1851
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559330.904617.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875840.01088210.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال العماني
1 MOP0.04781 OMR
5 MOP0.23906 OMR
10 MOP0.47812 OMR
20 MOP0.95624 OMR
50 MOP2.39059 OMR
100 MOP4.78119 OMR
250 MOP11.95297 OMR
500 MOP23.90595 OMR
1000 MOP47.81190 OMR
2000 MOP95.62380 OMR
5000 MOP239.05950 OMR
10000 MOP478.11900 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Macanese Pataca
1 OMR20.91530 MOP
5 OMR104.57650 MOP
10 OMR209.15300 MOP
20 OMR418.30600 MOP
50 OMR1045.76500 MOP
100 OMR2091.53000 MOP
250 OMR5228.82500 MOP
500 OMR10457.65000 MOP
1000 OMR20915.30000 MOP
2000 OMR41830.60000 MOP
5000 OMR104576.50000 MOP
10000 OMR209153.00000 MOP