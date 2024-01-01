Makau patacasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MOP → OMR çevirin

1.000 mop
47,801 omr

1.00000 MOP = 0.04780 OMR

13:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856141.074489.22281.454581.652290.94818518.3557
1 GBP1.1680311.25495104.2161.699011.929951.1075121.4403
1 USD0.930750.796844183.04431.353851.537870.8825517.0846
1 INR0.01120790.009595410.012041810.01630270.01851870.01062750.205729

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Umman Riyali
1 MOP0.04780 OMR
5 MOP0.23900 OMR
10 MOP0.47801 OMR
20 MOP0.95602 OMR
50 MOP2.39005 OMR
100 MOP4.78009 OMR
250 MOP11.95022 OMR
500 MOP23.90045 OMR
1000 MOP47.80090 OMR
2000 MOP95.60180 OMR
5000 MOP239.00450 OMR
10000 MOP478.00900 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Makau Patakası
1 OMR20.92010 MOP
5 OMR104.60050 MOP
10 OMR209.20100 MOP
20 OMR418.40200 MOP
50 OMR1046.00500 MOP
100 OMR2092.01000 MOP
250 OMR5230.02500 MOP
500 OMR10460.05000 MOP
1000 OMR20920.10000 MOP
2000 OMR41840.20000 MOP
5000 OMR104600.50000 MOP
10000 OMR209201.00000 MOP