باتاكا ماكاوية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MOP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
10304.40 btn

1.00000 MOP = 10.30440 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:36 UTC
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MOP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661440.964118.3681
1GBP1.1532711.22935102.1921.657231.916221.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.558720.904517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.01875110.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / نغولتروم بوتاني
1 MOP10.30440 BTN
5 MOP51.52200 BTN
10 MOP103.04400 BTN
20 MOP206.08800 BTN
50 MOP515.22000 BTN
100 MOP1030.44000 BTN
250 MOP2576.10000 BTN
500 MOP5152.20000 BTN
1000 MOP10304.40000 BTN
2000 MOP20608.80000 BTN
5000 MOP51522.00000 BTN
10000 MOP103044.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Macanese Pataca
1 BTN0.09705 MOP
5 BTN0.48523 MOP
10 BTN0.97046 MOP
20 BTN1.94091 MOP
50 BTN4.85228 MOP
100 BTN9.70456 MOP
250 BTN24.26140 MOP
500 BTN48.52280 MOP
1000 BTN97.04560 MOP
2000 BTN194.09120 MOP
5000 BTN485.22800 MOP
10000 BTN970.45600 MOP