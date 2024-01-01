Makau patacasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MOP → BTN çevirin

1.000 mop
10.309,40 btn

1.00000 MOP = 10.30940 BTN

12:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856111.074589.22121.45451.651930.9481318.354
1 GBP1.1680711.25505104.2131.69891.929511.1074921.438
1 USD0.930650.796781183.03511.353651.53740.8823517.0814
1 INR0.01120810.009595710.012043110.01630210.0185150.01062620.205713

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Bhutan Ngultrumu
1 MOP10.30940 BTN
5 MOP51.54700 BTN
10 MOP103.09400 BTN
20 MOP206.18800 BTN
50 MOP515.47000 BTN
100 MOP1030.94000 BTN
250 MOP2577.35000 BTN
500 MOP5154.70000 BTN
1000 MOP10309.40000 BTN
2000 MOP20618.80000 BTN
5000 MOP51547.00000 BTN
10000 MOP103094.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Makau Patakası
1 BTN0.09700 MOP
5 BTN0.48499 MOP
10 BTN0.96999 MOP
20 BTN1.93998 MOP
50 BTN4.84994 MOP
100 BTN9.69988 MOP
250 BTN24.24970 MOP
500 BTN48.49940 MOP
1000 BTN96.99880 MOP
2000 BTN193.99760 MOP
5000 BTN484.99400 MOP
10000 BTN969.98800 MOP