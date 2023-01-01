دينار مقدوني إلى فرنك سويسري

تحويل MKD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
15.62 chf

1.00000 MKD = 0.01562 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:52 UTC
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MKD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437721.661910.9644518.376
1GBP1.1531411.2295102.1961.657921.916451.1121421.1904
1USD0.93790.813339183.121.348451.558720.9045517.235
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622290.01875270.01088250.207351

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الفرنك السويسري
1 MKD0.01562 CHF
5 MKD0.07812 CHF
10 MKD0.15624 CHF
20 MKD0.31248 CHF
50 MKD0.78120 CHF
100 MKD1.56240 CHF
250 MKD3.90600 CHF
500 MKD7.81200 CHF
1000 MKD15.62400 CHF
2000 MKD31.24800 CHF
5000 MKD78.12000 CHF
10000 MKD156.24000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دينار مقدوني
1 CHF64.00420 MKD
5 CHF320.02100 MKD
10 CHF640.04200 MKD
20 CHF1280.08400 MKD
50 CHF3200.21000 MKD
100 CHF6400.42000 MKD
250 CHF16001.05000 MKD
500 CHF32002.10000 MKD
1000 CHF64004.20000 MKD
2000 CHF128008.40000 MKD
5000 CHF320021.00000 MKD
10000 CHF640042.00000 MKD