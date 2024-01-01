Makedonya dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MKD → CHF çevirin

1.000 mkd
15,38 chf

1.00000 MKD = 0.01538 CHF

12:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0737589.16471.454131.652050.9482218.3355
1 GBP1.168411.25455104.1781.698971.930231.107921.4228
1 USD0.931350.797099183.04051.354251.538580.883117.0761
1 INR0.01121520.009598910.012042310.01630830.01852810.01063460.205636

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / İsviçre Frangı
1 MKD0.01538 CHF
5 MKD0.07692 CHF
10 MKD0.15383 CHF
20 MKD0.30766 CHF
50 MKD0.76916 CHF
100 MKD1.53831 CHF
250 MKD3.84578 CHF
500 MKD7.69155 CHF
1000 MKD15.38310 CHF
2000 MKD30.76620 CHF
5000 MKD76.91550 CHF
10000 MKD153.83100 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Makedonya Dinarı
1 CHF65.00660 MKD
5 CHF325.03300 MKD
10 CHF650.06600 MKD
20 CHF1300.13200 MKD
50 CHF3250.33000 MKD
100 CHF6500.66000 MKD
250 CHF16251.65000 MKD
500 CHF32503.30000 MKD
1000 CHF65006.60000 MKD
2000 CHF130013.20000 MKD
5000 CHF325033.00000 MKD
10000 CHF650066.00000 MKD