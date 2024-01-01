500 Makedonya dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MKD → CHF çevirin

500 mkd
7,67 chf

1,000ден MKD = 0,01533SFr. CHF

19:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01590,0161
Düşük0,01530,0153
Ortalama0,01570,0158
Değişim-2.72%-3.01%
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1 MKD → CHF istatistikleri

MKD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0159, en düşük 0,0153 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0157 oldu. MKD → CHF kurundaki değişiklik -2.72 değerindeydi.

MKD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0161, en düşük 0,0153 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0158 oldu. MKD → CHF kurundaki değişiklik -3.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,271,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7171,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / İsviçre Frangı
1 MKD0,01533 CHF
5 MKD0,07666 CHF
10 MKD0,15331 CHF
20 MKD0,30662 CHF
50 MKD0,76655 CHF
100 MKD1,53310 CHF
250 MKD3,83275 CHF
500 MKD7,66550 CHF
1000 MKD15,33100 CHF
2000 MKD30,66200 CHF
5000 MKD76,65500 CHF
10000 MKD153,31000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Makedonya Dinarı
1 CHF65,22740 MKD
5 CHF326,13700 MKD
10 CHF652,27400 MKD
20 CHF1.304,54800 MKD
50 CHF3.261,37000 MKD
100 CHF6.522,74000 MKD
250 CHF16.306,85000 MKD
500 CHF32.613,70000 MKD
1000 CHF65.227,40000 MKD
2000 CHF130.454,80000 MKD
5000 CHF326.137,00000 MKD
10000 CHF652.274,00000 MKD