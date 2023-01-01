ليو مولدوفي إلى كرونة آيسلندية

تحويل MDL إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
7571.79 isk

1.00000 MDL = 7.57179 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:22 UTC
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MDL إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9638518.3634
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1115821.1779
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9043517.2297
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088010.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Icelandic Króna
1 MDL7.57179 ISK
5 MDL37.85895 ISK
10 MDL75.71790 ISK
20 MDL151.43580 ISK
50 MDL378.58950 ISK
100 MDL757.17900 ISK
250 MDL1892.94750 ISK
500 MDL3785.89500 ISK
1000 MDL7571.79000 ISK
2000 MDL15143.58000 ISK
5000 MDL37858.95000 ISK
10000 MDL75717.90000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / مولدوفى Leu
1 ISK0.13207 MDL
5 ISK0.66034 MDL
10 ISK1.32069 MDL
20 ISK2.64138 MDL
50 ISK6.60345 MDL
100 ISK13.20690 MDL
250 ISK33.01725 MDL
500 ISK66.03450 MDL
1000 ISK132.06900 MDL
2000 ISK264.13800 MDL
5000 ISK660.34500 MDL
10000 ISK1320.69000 MDL