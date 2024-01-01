Moldova leyinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MDL → ISK çevirin

1.000 mdl
7.757,39 isk

1.00000 MDL = 7.75739 ISK

11:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79684419.00821.35411.5385883.03951.640551.34745
1 GBP1.25495123.85431.699331.93084104.212.058811.69098
1 ZAR0.05260890.041921110.07123770.0809434.368610.08630770.0708878
1 CAD0.7384980.58846814.037511.1362461.32451.211550.995089

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Moldova leyinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / İzlanda Kronu
1 MDL7.75739 ISK
5 MDL38.78695 ISK
10 MDL77.57390 ISK
20 MDL155.14780 ISK
50 MDL387.86950 ISK
100 MDL775.73900 ISK
250 MDL1939.34750 ISK
500 MDL3878.69500 ISK
1000 MDL7757.39000 ISK
2000 MDL15514.78000 ISK
5000 MDL38786.95000 ISK
10000 MDL77573.90000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Moldova Leyi
1 ISK0.12891 MDL
5 ISK0.64454 MDL
10 ISK1.28909 MDL
20 ISK2.57818 MDL
50 ISK6.44545 MDL
100 ISK12.89090 MDL
250 ISK32.22725 MDL
500 ISK64.45450 MDL
1000 ISK128.90900 MDL
2000 ISK257.81800 MDL
5000 ISK644.54500 MDL
10000 ISK1289.09000 MDL