Moldova leyinden İzlanda kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Moldova leyinden İzlanda kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Moldova leyinden (MDL) İzlanda kronuna (ISK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MDL - ISK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Moldova leyi → İzlanda kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Moldova leyi İzlanda kronuna döviz kuru şu anda 7,876, dünden bu yana %0.512 değerinde değişti. Moldova leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.417 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Moldova leyi İzlanda kronuna döviz kuru en yüksek değeri 7,878 (01-08-2024) ile en düşük değeri 7,750 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.544 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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