ليو مولدوفي إلى فورنت مجري
تحويل MDL إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Moldovan leu
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / مولدوفى Leu
|2000 HUF
|98.95200 MDL
|5000 HUF
|247.38000 MDL
|10000 HUF
|494.76000 MDL
|15000 HUF
|742.14000 MDL
|20000 HUF
|989.52000 MDL
|30000 HUF
|1484.28000 MDL
|40000 HUF
|1979.04000 MDL
|50000 HUF
|2473.80000 MDL
|60000 HUF
|2968.56000 MDL
|100000 HUF
|4947.60000 MDL
|150000 HUF
|7421.40000 MDL
|200000 HUF
|9895.20000 MDL