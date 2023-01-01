ليو مولدوفي إلى فورنت مجري

تحويل MDL إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٠٬٢١٢ huf

1.00000 MDL = 20.21180 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:22 UTC
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MDL إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9638518.3634
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1115821.1779
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9043517.2297
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088010.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Hungarian Forint
1 MDL20.21180 HUF
5 MDL101.05900 HUF
10 MDL202.11800 HUF
20 MDL404.23600 HUF
50 MDL1010.59000 HUF
100 MDL2021.18000 HUF
250 MDL5052.95000 HUF
500 MDL10105.90000 HUF
1000 MDL20211.80000 HUF
2000 MDL40423.60000 HUF
5000 MDL101059.00000 HUF
10000 MDL202118.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / مولدوفى Leu
2000 HUF98.95200 MDL
5000 HUF247.38000 MDL
10000 HUF494.76000 MDL
15000 HUF742.14000 MDL
20000 HUF989.52000 MDL
30000 HUF1484.28000 MDL
40000 HUF1979.04000 MDL
50000 HUF2473.80000 MDL
60000 HUF2968.56000 MDL
100000 HUF4947.60000 MDL
150000 HUF7421.40000 MDL
200000 HUF9895.20000 MDL