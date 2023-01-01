ليو مولدوفي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MDL إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
1274.15 czk

1.00000 MDL = 1.27415 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:19 UTC
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MDL إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661680.9639518.3648
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916431.1116921.1803
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.9044517.231
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088130.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MDL1.27415 CZK
5 MDL6.37075 CZK
10 MDL12.74150 CZK
20 MDL25.48300 CZK
50 MDL63.70750 CZK
100 MDL127.41500 CZK
250 MDL318.53750 CZK
500 MDL637.07500 CZK
1000 MDL1274.15000 CZK
2000 MDL2548.30000 CZK
5000 MDL6370.75000 CZK
10000 MDL12741.50000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / مولدوفى Leu
1 CZK0.78484 MDL
5 CZK3.92419 MDL
10 CZK7.84839 MDL
20 CZK15.69678 MDL
50 CZK39.24195 MDL
100 CZK78.48390 MDL
250 CZK196.20975 MDL
500 CZK392.41950 MDL
1000 CZK784.83900 MDL
2000 CZK1569.67800 MDL
5000 CZK3924.19500 MDL
10000 CZK7848.39000 MDL