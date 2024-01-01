Moldova leyinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile MDL → CZK çevirin

1.000 mdl
1.322,92 czk

1.00000 MDL = 1.32292 CZK

11:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556951.0736589.15611.453781.65190.94806518.3339
1 GBP1.1686411.25475104.1951.698991.930531.1079521.4264
1 USD0.93140.796972183.04021.354051.538580.8830517.0762
1 INR0.01121630.009597420.012042410.0163060.01852810.0106340.205638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 MDL1.32292 CZK
5 MDL6.61460 CZK
10 MDL13.22920 CZK
20 MDL26.45840 CZK
50 MDL66.14600 CZK
100 MDL132.29200 CZK
250 MDL330.73000 CZK
500 MDL661.46000 CZK
1000 MDL1322.92000 CZK
2000 MDL2645.84000 CZK
5000 MDL6614.60000 CZK
10000 MDL13229.20000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Moldova Leyi
1 CZK0.75590 MDL
5 CZK3.77951 MDL
10 CZK7.55903 MDL
20 CZK15.11806 MDL
50 CZK37.79515 MDL
100 CZK75.59030 MDL
250 CZK188.97575 MDL
500 CZK377.95150 MDL
1000 CZK755.90300 MDL
2000 CZK1511.80600 MDL
5000 CZK3779.51500 MDL
10000 CZK7559.03000 MDL