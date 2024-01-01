250 Moldova leyinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile MDL → CZK çevirin

250 mdl
333,18 czk

1,000L MDL = 1,333Kč CZK

15:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,33271,3327
Düşük1,30061,2811
Ortalama1,31561,3052
Değişim1.37%1.00%
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1 MDL → CZK istatistikleri

MDL → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3327, en düşük 1,3006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3156 oldu. MDL → CZK kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

MDL → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3327, en düşük 1,2811 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3052 oldu. MDL → CZK kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1911,3851,53483,7391,6781,337
1 GBP1,277123,2381,7691,959106,9732,1431,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,073
1 CAD0,7220,56513,13811,10860,4771,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 MDL1,33272 CZK
5 MDL6,66360 CZK
10 MDL13,32720 CZK
20 MDL26,65440 CZK
50 MDL66,63600 CZK
100 MDL133,27200 CZK
250 MDL333,18000 CZK
500 MDL666,36000 CZK
1000 MDL1.332,72000 CZK
2000 MDL2.665,44000 CZK
5000 MDL6.663,60000 CZK
10000 MDL13.327,20000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Moldova Leyi
1 CZK0,75034 MDL
5 CZK3,75172 MDL
10 CZK7,50344 MDL
20 CZK15,00688 MDL
50 CZK37,51720 MDL
100 CZK75,03440 MDL
250 CZK187,58600 MDL
500 CZK375,17200 MDL
1000 CZK750,34400 MDL
2000 CZK1.500,68800 MDL
5000 CZK3.751,72000 MDL
10000 CZK7.503,44000 MDL