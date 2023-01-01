Молдавские леи в чешские кроны

Сконвертируйте MDL в CZK по реальному обменному курсу

1000 mdl
1271.71 czk

1.00000 MDL = 1.27171 CZK

Среднерыночный курс в 22:23 UTC
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График изменения обменного курса MDL к CZK

1 мин. назад 1 MDL → 0 CZK
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075689.12421.457871.673960.958618.5319
1GBP1.1613711.2492103.5091.693171.944131.1132921.523
1USD0.92970.800512182.861.35541.55630.891217.2294
1INR0.01122030.009661020.012068510.01635770.01878230.01075550.207934

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Чешская крона
1 MDL1.27171 CZK
5 MDL6.35855 CZK
10 MDL12.71710 CZK
20 MDL25.43420 CZK
50 MDL63.58550 CZK
100 MDL127.17100 CZK
250 MDL317.92750 CZK
500 MDL635.85500 CZK
1000 MDL1271.71000 CZK
2000 MDL2543.42000 CZK
5000 MDL6358.55000 CZK
10000 MDL12717.10000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Молдавский лей
1 CZK0.78634 MDL
5 CZK3.93170 MDL
10 CZK7.86340 MDL
20 CZK15.72680 MDL
50 CZK39.31700 MDL
100 CZK78.63400 MDL
250 CZK196.58500 MDL
500 CZK393.17000 MDL
1000 CZK786.34000 MDL
2000 CZK1572.68000 MDL
5000 CZK3931.70000 MDL
10000 CZK7863.40000 MDL