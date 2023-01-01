ليو مولدوفي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MDL إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
4612.53 btn

1.00000 MDL = 4.61253 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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MDL إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.96418.3649
1GBP1.153411.2292102.1711.658011.916431.1118821.1805
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.904517.2311
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088190.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / نغولتروم بوتاني
1 MDL4.61253 BTN
5 MDL23.06265 BTN
10 MDL46.12530 BTN
20 MDL92.25060 BTN
50 MDL230.62650 BTN
100 MDL461.25300 BTN
250 MDL1153.13250 BTN
500 MDL2306.26500 BTN
1000 MDL4612.53000 BTN
2000 MDL9225.06000 BTN
5000 MDL23062.65000 BTN
10000 MDL46125.30000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / مولدوفى Leu
1 BTN0.21680 MDL
5 BTN1.08400 MDL
10 BTN2.16801 MDL
20 BTN4.33602 MDL
50 BTN10.84005 MDL
100 BTN21.68010 MDL
250 BTN54.20025 MDL
500 BTN108.40050 MDL
1000 BTN216.80100 MDL
2000 BTN433.60200 MDL
5000 BTN1084.00500 MDL
10000 BTN2168.01000 MDL