سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى Zmw حاليًا 62.1639 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.263% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.434% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 62.4168 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 61.2851 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.671%.