История обменного курса кувейтский динар–замбийские квачи

Обменный курс кувейтских динара/замбийские квачи сейчас составляет 88,810, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.591% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 88,897, и минимумом, равным 87,419, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.452%.