科威特第納爾兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌贊比亞克瓦查的匯率目前為85.429，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.194%。

在過去一星期，科威特第納爾兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在26-07-2024高見85.580，並在21-07-2024低見83.595。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.662%。