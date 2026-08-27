سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 30.0432 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.078% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 30.0668 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 29.9366 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.357%.