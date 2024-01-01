История обменного курса кувейтский динар–таджикские сомони

Обменный курс кувейтских динара/таджикские сомони сейчас составляет 34,779, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/таджикские сомони колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 34,906, и минимумом, равным 34,679, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.352%.