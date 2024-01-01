科威特第納爾兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為34.898，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.010%。

在過去一星期，科威特第納爾兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在21-07-2024高見34.944，並在26-07-2024低見34.819。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.216%。