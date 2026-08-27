سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 14047.5 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.178% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 14070.5 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 14012.9 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.212%.