История обменного курса кувейтский динар–малагасийские ариари

Обменный курс кувейтских динара/малагасийские ариари сейчас составляет 15 057,200, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.127% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 15 059,400, и минимумом, равным 14 944,300, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.674%.