科威特第納爾兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為14,746.500，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.408%。

在過去一星期，科威特第納爾兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見14,862.900，並在21-07-2024低見14,686.600。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.859%。