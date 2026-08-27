سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 523.337 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.017% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.080% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 524.437 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 522.295 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.249%.