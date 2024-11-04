История обменного курса кувейтский динар–эфиопские быры

Обменный курс кувейтских динара/эфиопские быры сейчас составляет 398,418, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.137% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/эфиопские быры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 400,362, и минимумом, равным 391,426, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.519%.