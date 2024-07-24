科威特第納爾兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為188.906，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.081%。

在過去一星期，科威特第納爾兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在25-07-2024高見189.089，並在24-07-2024低見188.494。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.205%。