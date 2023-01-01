دينار كويتي إلى بولا بوتسواني

تحويل KWD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٤٤٬١٧٣٫٦٠ bwp

1.00000 KWD = 44.17360 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066688.67131.436391.659560.963518.2945
1GBP1.1530711.2299102.2471.656311.913651.1109821.0955
1USD0.937550.813074183.13451.34671.555940.903317.1522
1INR0.01127760.009780230.012028710.01619910.01871590.01086550.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Botswanan Pula
1 KWD44.17360 BWP
5 KWD220.86800 BWP
10 KWD441.73600 BWP
20 KWD883.47200 BWP
50 KWD2208.68000 BWP
100 KWD4417.36000 BWP
250 KWD11043.40000 BWP
500 KWD22086.80000 BWP
1000 KWD44173.60000 BWP
2000 KWD88347.20000 BWP
5000 KWD220868.00000 BWP
10000 KWD441736.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Kuwaiti Dinar
1 BWP0.02264 KWD
5 BWP0.11319 KWD
10 BWP0.22638 KWD
20 BWP0.45276 KWD
50 BWP1.13190 KWD
100 BWP2.26380 KWD
250 BWP5.65950 KWD
500 BWP11.31900 KWD
1000 BWP22.63800 KWD
2000 BWP45.27600 KWD
5000 BWP113.19000 KWD
10000 BWP226.38000 KWD