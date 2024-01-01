Kuveyt dinarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile KWD → BWP çevirin

1.000 kwd
44.571,50 bwp

1.00000 KWD = 44.57150 BWP

09:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.0320.9320519.01281.541.644061515.713.67285
1 INR0.012043510.01122470.2289820.01854710.019800318.25450.0442342
1 EUR1.0729589.0892120.39981.652341.7641626.283.94078
1 ZAR0.05259614.367160.049020110.08099810.086471379.72050.193178

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Kuveyt dinarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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KWD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Botsvana Pulası
1 KWD44.57150 BWP
5 KWD222.85750 BWP
10 KWD445.71500 BWP
20 KWD891.43000 BWP
50 KWD2228.57500 BWP
100 KWD4457.15000 BWP
250 KWD11142.87500 BWP
500 KWD22285.75000 BWP
1000 KWD44571.50000 BWP
2000 KWD89143.00000 BWP
5000 KWD222857.50000 BWP
10000 KWD445715.00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kuveyt Dinarı
1 BWP0.02244 KWD
5 BWP0.11218 KWD
10 BWP0.22436 KWD
20 BWP0.44872 KWD
50 BWP1.12180 KWD
100 BWP2.24359 KWD
250 BWP5.60898 KWD
500 BWP11.21795 KWD
1000 BWP22.43590 KWD
2000 BWP44.87180 KWD
5000 BWP112.17950 KWD
10000 BWP224.35900 KWD