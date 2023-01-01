فرنك قمري إلى جنيه مصري

تحويل KMF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٦٦٫٦٤ egp

1.00000 KMF = 0.06664 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06788.70451.436981.659540.9641518.3092
1GBP1.1532711.23055102.3011.657241.913911.1119221.1156
1USD0.93720.812645183.13451.346751.555330.903617.1595
1INR0.01127340.009775060.012028710.01619970.01870860.01086910.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل فرنك قمري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه مصري
1 KMF0.06664 EGP
5 KMF0.33318 EGP
10 KMF0.66636 EGP
20 KMF1.33273 EGP
50 KMF3.33183 EGP
100 KMF6.66365 EGP
250 KMF16.65912 EGP
500 KMF33.31825 EGP
1000 KMF66.63650 EGP
2000 KMF133.27300 EGP
5000 KMF333.18250 EGP
10000 KMF666.36500 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك جزر القمر
1 EGP15.00680 KMF
5 EGP75.03400 KMF
10 EGP150.06800 KMF
20 EGP300.13600 KMF
50 EGP750.34000 KMF
100 EGP1500.68000 KMF
250 EGP3751.70000 KMF
500 EGP7503.40000 KMF
1000 EGP15006.80000 KMF
2000 EGP30013.60000 KMF
5000 EGP75034.00000 KMF
10000 EGP150068.00000 KMF