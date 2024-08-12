الشلن الكيني إلى Zmw Historical Exchange Rates
Welcome to the الشلن الكيني إلى Zmw history summary. This is the الشلن الكيني (KES) إلى Zmw (ZMW) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KES and ZMW historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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الشلن الكيني إلى Zmw exchange rate history
The exchange rate for الشلن الكيني إلى Zmw is currently ٠٫٢٠٤ today, reflecting a 0.306% change since yesterday. Over the past week, the value of الشلن الكيني has remained relatively stable, with a 0.804% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الشلن الكيني إلى Zmw has fluctuated between a high of ٠٫٢٠٤ on 16-08-2024 and a low of ٠٫٢٠٢ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 12-08-2024, with a -0.390% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن كيني إلى كواشا زامبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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