الشلن الكيني إلى الدينار الأردني Historical Exchange Rates
Welcome to the الشلن الكيني إلى الدينار الأردني history summary. This is the الشلن الكيني (KES) إلى الدينار الأردني (JOD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KES and JOD historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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الشلن الكيني إلى الدينار الأردني exchange rate history
The exchange rate for الشلن الكيني إلى الدينار الأردني is currently ٠٫٠٠٥ today, reflecting a 0.158% change since yesterday. Over the past week, the value of الشلن الكيني has remained relatively stable, with a 0.162% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الشلن الكيني إلى الدينار الأردني has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٦ on 14-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٥ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 12-08-2024, with a -0.390% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار أردني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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