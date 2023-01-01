دولار جامايكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل JMD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١١٫٨٢ bam

1.00000 JMD = 0.01182 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 15:51 UTC
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JMD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066788.67961.438441.660750.963418.3079
1GBP1.15311.2299102.2471.658521.914841.110821.1089
1USD0.93750.813074183.13451.34851.55690.903217.1631
1INR0.01127660.009780230.012028710.01622070.01872750.01086430.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 JMD0.01182 BAM
5 JMD0.05911 BAM
10 JMD0.11822 BAM
20 JMD0.23645 BAM
50 JMD0.59113 BAM
100 JMD1.18225 BAM
250 JMD2.95562 BAM
500 JMD5.91125 BAM
1000 JMD11.82250 BAM
2000 JMD23.64500 BAM
5000 JMD59.11250 BAM
10000 JMD118.22500 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / دولار جامايكي
1 BAM84.58440 JMD
5 BAM422.92200 JMD
10 BAM845.84400 JMD
20 BAM1691.68800 JMD
50 BAM4229.22000 JMD
100 BAM8458.44000 JMD
250 BAM21146.10000 JMD
500 BAM42292.20000 JMD
1000 BAM84584.40000 JMD
2000 BAM169168.80000 JMD
5000 BAM422922.00000 JMD
10000 BAM845844.00000 JMD