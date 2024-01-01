Jamaika dolarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile JMD → BAM çevirin

1.000 jmd
11,66 bam

1.00000 JMD = 0.01166 BAM

07:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1251.539291.347450.9314519.00690.79641.35405
1 JPY0.0066611210.01025340.008975520.006204820.1266070.005304910.00901948
1 AUD0.6496597.528710.8753710.60514212.34780.5173810.879659
1 SGD0.742143111.4141.1423710.69129814.10580.5910431.0049

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 JMD0.01166 BAM
5 JMD0.05830 BAM
10 JMD0.11660 BAM
20 JMD0.23320 BAM
50 JMD0.58300 BAM
100 JMD1.16600 BAM
250 JMD2.91500 BAM
500 JMD5.83000 BAM
1000 JMD11.66000 BAM
2000 JMD23.32000 BAM
5000 JMD58.30000 BAM
10000 JMD116.60000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Jamaika Doları
1 BAM85.76300 JMD
5 BAM428.81500 JMD
10 BAM857.63000 JMD
20 BAM1715.26000 JMD
50 BAM4288.15000 JMD
100 BAM8576.30000 JMD
250 BAM21440.75000 JMD
500 BAM42881.50000 JMD
1000 BAM85763.00000 JMD
2000 BAM171526.00000 JMD
5000 BAM428815.00000 JMD
10000 BAM857630.00000 JMD