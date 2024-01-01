كرونا أيسلندية إلى الراند الجنوب أفريقي Historical Exchange Rates
Welcome to the كرونا أيسلندية إلى الراند الجنوب أفريقي history summary. This is the كرونا أيسلندية (ISK) إلى الراند الجنوب أفريقي (ZAR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of ISK and ZAR historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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كرونا أيسلندية إلى الراند الجنوب أفريقي exchange rate history
The exchange rate for كرونا أيسلندية إلى الراند الجنوب أفريقي is currently ٠٫١٢٩ today, reflecting a -0.329% change since yesterday. Over the past week, the value of كرونا أيسلندية has remained relatively stable, with a -2.460% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of كرونا أيسلندية إلى الراند الجنوب أفريقي has fluctuated between a high of ٠٫١٣٢ on 11-08-2024 and a low of ٠٫١٢٨ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 16-08-2024, with a -0.421% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى راند جنوب إفريقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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